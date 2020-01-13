Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 января Преобладание облачной погоды. Во многих районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C. Сегодня днем в Минске: небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2..+4°C, вечером +2..+3°C.

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▪ Опубликовано 13.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34542 | Новости в RSS.

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