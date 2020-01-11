Прогноз погоды по Беларуси на день 11 января.

Облачная погода с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха в начале дня +1..+7°С, к вечеру по северо-восточной половине страны понижение до 0..-3 °С, на дорогах условия для гололедицы. В Минске: кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков более 90%).Утром слабый туман, к вечеру на дорогах условия для гололедицы . Температура воздуха утром +5..+ 4°С, днем +3.. +2°С, вечером 0.. -1°С.