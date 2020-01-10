В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет

По состоянию на 10 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-10 см за сутки. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.

Ледяные образования в виде заберегов отмечаются на Соже у г. Гомель, а на притоке Днепра канале Ивня–Бонда у д. Будка и на водохранилищах Чигиринское, Заславское, Красная Слобода, а также на озере Червоное наблюдается тонкий ледяной покров, местами с полыньями. Выходить на лед нельзя.

В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не произойдет. Ледяные образования на водных объектах будут постепенно разрушаться.