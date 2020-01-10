Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 января. Облачно. Временами осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +1.. +7°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%). Слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха утром +1.. +3°С, днем +1.. +3°С, вечером +2.. +4°С.

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▪ Опубликовано 10.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34532 | Новости в RSS.

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