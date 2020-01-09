Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 января

10 января погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. Временами осадки (дождь, по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман. В ночные и утренние часы местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет падать.

11 января ночью погоду обусловят атмосферные фронты, днем тыловая часть циклона, смещающегося с юга Балтийского моря на Центральные районы европейской части России. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью временами осадки, по Витебской области в отдельных районах сильные, днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С.

12 января погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, в дневные часы в северных районах местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем 0..+6°С.