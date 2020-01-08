Прогноз погоды по Беларуси на 9 - 11 января

9 января погодные условия на территории Беларуси ночью и утром будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах образуется гололед, слабый туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+2°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти.

10 и 11 января погодные условия в нашей стране будет определять система атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Дании через север Беларуси на Центральные районы Европейской России. Сохранится облачная погода.

10 января на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром по востоку страны образуются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до -2..+3°С, дневной максимум составит 0..+7°С.

11 января в Беларуси временами осадки, в основном дождь. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток ожидается 0..+5°С.