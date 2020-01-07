Прогноз погоды по Беларуси на день 7 января

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -1°С до +4 °С. В Минске: без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром около 0 °С, днем 0.. +2 °С, вечером 0.. +1 °С.