Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 7 января
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -1°С до +4 °С. В Минске: без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром около 0 °С, днем 0.. +2 °С, вечером 0.. +1 °С.
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▪ Опубликовано 07.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34520 | Новости в RSS.
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