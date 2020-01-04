Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 января

5 января (воскресенье) погодные условия на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, ночью и утром по южной половине нашей страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром преимущественно по южной половине, днем местами по республике кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью и утром местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -3..+3°С.Атмосферное давление будет интенсивно расти.

6 января (понедельник) ночью республика будет находиться в основном в поле повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями.Ночью по крайнему северо-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый умеренный, днем юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -3.. +3°С.

7 января (вторник) погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, ночью по юго-востоку еще скажется влияние уходящей на восток фронтальной системы. Будет облачно с прояснениями.Местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем -1..+4°С.