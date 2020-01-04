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По состоянию на 4 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-24 см за сутки
По состоянию на 4 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-24 см за сутки. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.
В результате погодных условий на Соже у г. Гомель, притоке Днепра канале Ивня–Бонда у д. Будка, притоках Припяти реках Ясельда у д. Сенин, Ствига у д.Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. 1-я Слободка, а также на Чигиринском водохранилище и озере Червоное отмечаются забереги и шугоход. На водохранилищах Солигорское, Заславское и Красная Слобода установился тонкий ледяной покров. Выходить на лед нельзя.
В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, ледообразовательные процессы на водных объектах продолжатся.
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▪ Опубликовано 04.01.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34511
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