По состоянию на 4 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-24 см за сутки

По состоянию на 4 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-24 см за сутки. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.

В результате погодных условий на Соже у г. Гомель, притоке Днепра канале Ивня–Бонда у д. Будка, притоках Припяти реках Ясельда у д. Сенин, Ствига у д.Коротичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. 1-я Слободка, а также на Чигиринском водохранилище и озере Червоное отмечаются забереги и шугоход. На водохранилищах Солигорское, Заславское и Красная Слобода установился тонкий ледяной покров. Выходить на лед нельзя.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, ледообразовательные процессы на водных объектах продолжатся.