Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 января. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха 0.. +5°С. В Минске: Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег)(вероятность осадков около 90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром 0.. +2°С, днем +1.. +3°С, вечером 0.. +2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 4 января.»

▪ Опубликовано 04.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34509 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 4 января.».