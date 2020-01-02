Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января 2020 г. Преобладание облачной погоды. В отдельных районах небольшие осадки (в основном дождь). По востоку страны местами на дорогах сохранится гололедица. Максимальная температура воздуха днем 0..+5°C. В Минске: облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2..+3°C, вечером +2..+3°C.

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▪ Опубликовано 02.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34499 | Новости в RSS.

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