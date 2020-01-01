Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 января 2020 г. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -3 °С до +3 °С. В Минске: Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха утром -1..-2 °С, днем -1.. +1 °С, вечером 0..+1 °С.

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▪ Опубликовано 01.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34497 | Новости в RSS.

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