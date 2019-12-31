Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 января

1 января ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром местами кратковременный снег, мокрый снег. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -3..+3°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем существенно не изменится.

2 января погодные условия будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, вслед за которым начнет распространяться теплая влажная воздушная масса. Погода будет облачная с прояснениями. В отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.

3 января скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в воздушной массе атлантического происхождения. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С.