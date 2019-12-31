Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2,5°С

В истекший период (25-30 декабря) на реках страны наблюдался в основном рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, в результате чего на Вилии у д. Стешицы вода вышла на пойму. Погодные условия способствовали понижению температуры воды в водных объектах и появлению местами ледяных образований.

По состоянию на 31 декабря рост уровней воды с интенсивностью 1-18 см за сутки отмечается на Днепре, Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Немана, Вилии, Припяти, большинстве их притоков и притоков Западного Буга.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2,5°С. На водохранилище Красная Слобода и озере Червоное отмечаются ледяные образования в виде снежной каши и заберегов.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, усиления ледообразовательных процессов не ожидается.