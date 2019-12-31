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Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2,5°С
В истекший период (25-30 декабря) на реках страны наблюдался в основном рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, в результате чего на Вилии у д. Стешицы вода вышла на пойму. Погодные условия способствовали понижению температуры воды в водных объектах и появлению местами ледяных образований.
По состоянию на 31 декабря рост уровней воды с интенсивностью 1-18 см за сутки отмечается на Днепре, Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Немана, Вилии, Припяти, большинстве их притоков и притоков Западного Буга.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2,5°С. На водохранилище Красная Слобода и озере Червоное отмечаются ледяные образования в виде снежной каши и заберегов.
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, усиления ледообразовательных процессов не ожидается.
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▪ Опубликовано 31.12.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34494
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