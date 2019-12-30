 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  В ближайшие сутки 31 декабря (вторник) во многих районах республики сохранится западный ветер порывами до 15-20 м/с. По Минску:в ближайшие сутки 31 декабря (вторник) в г. Минске сохранится западный ветер порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 30.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34491

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