Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В ближайшие сутки 31 декабря (вторник) во многих районах республики сохранится западный ветер порывами до 15-20 м/с. По Минску:в ближайшие сутки 31 декабря (вторник) в г. Минске сохранится западный ветер порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 30.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34491
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