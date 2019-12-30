Прогноз погоды по Беларуси на 31 декабря - 2 января

31 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и более теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

1 января ночью и утром республика окажется под влиянием фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами снег, слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+3°С.

2 января погодные условия будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, и теплая влажная воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.