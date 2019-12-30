Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Днем 30 декабря (понедельник) на дорогах республики ожидается гололедица, на большей части территории гололед , во многих районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с. По Минску: Днем 30 декабря (понедельник) на дорогах столицы ожидается гололедица, гололед и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/ с.
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▪ Опубликовано 30.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34486
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