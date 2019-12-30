Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 30 декабря (понедельник) на дорогах республики ожидается гололедица, на большей части территории гололед , во многих районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с. По Минску: Днем 30 декабря (понедельник) на дорогах столицы ожидается гололедица, гололед и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/ с.

Оранжевый уровень опасности.