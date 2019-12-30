Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря. Преобладание облачной погоды. Небольшие осадки (снег, переходящий в дождь), гололед. На дорогах гололедица. Слабый туман. Ветер юго-западный во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2..+3°С. В Минске: небольшие осадки (снег, переходящий в дождь), гололед. На дорогах гололедица. Слабый туман. Ветер юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром -2..-4 °С, днем 0..-2°С, вечером 0..+1°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря.»

▪ Опубликовано 30.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34485 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря.».