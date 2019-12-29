Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В ближайшие сутки 30 декабря (понедельник) на дорогах республики ожидается гололедица. В утренние и дневные часы на большей части территории страны ожидается гололед, во многих районах - усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. По Минску: В ближайшие сутки 30 декабря (понедельник) на дорогах столицы ожидается гололедица. В утренние и дневные часы ожидается гололед и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/ с.
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▪ Опубликовано 29.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34484
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