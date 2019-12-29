Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 декабря. Облачно с прояснениями. Местами по стране небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..-7°С. В Минске: Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха на протяжении дня -4..-6°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 29 декабря.»

▪ Опубликовано 29.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34482 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 29 декабря.».