Внимание!

29 декабря (воскресенье) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. 30 декабря (понедельник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, в дневные часы местами туман, гололед, в северных и центральных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Уровень опасности: желтый.