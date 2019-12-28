Метеоновости
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29 декабря (воскресенье) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. 30 декабря (понедельник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, в дневные часы местами туман, гололед, в северных и центральных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 28.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34481
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».