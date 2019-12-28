Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 декабря Облачно. Временами снег, мокрый снег, слабая метель. Местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: временами небольшой снег (вероятность осадков более 90%). Слабая метель. Ветер северный порывистый. Температура воздуха утром -1..-2°С, днем -1..-2°С, вечером -2..-3°С.

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▪ Опубликовано 28.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34480 | Новости в RSS.

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