Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 декабря

28 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ожидается облачная погода. Временами осадки (снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку с дождем), слабая метель. Местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С. Атмосферное давление будет активно расти.

29 декабря ночью и утром скажется влияние холодной воздушной массы, днем с Западной Европы на территорию республики распространится область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях -9..-11°С, максимальная днем -1..-6°С.

30 декабря ночью на большей части территории сохранится влияние холодной воздушной массы; лишь по северо-западу республики погоду будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Днем скажется влияние теплой воздушной массы атлантического происхождения. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). На отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы местами туман и гололед. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем в северных и центральных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях -9..-11°С, максимальная днем -2..+3°С.