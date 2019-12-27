Метеоновости
Внимание!
28-30 декабря (суббота-понедельник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. 28 декабря (суббота) местами по республике - налипание мокрого снега, ночью и утром усиление ветра порывами до 15-18 м/с. 30 декабря (понедельник) в дневные часы местами ожидается туман, гололед, в северных и центральных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 27.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34477
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