Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 декабря

27 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается облачная погода. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем), местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный порывистый. Температура воздуха в течение суток -2..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

28 декабря продолжится распространение прохладной воздушной массы, поступающей с северо-запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..-6°С, по юго-востоку до +2°С.

29 декабря ночью скажется влияние неустойчивой холодной воздушной массы, днем с Западной Европы на территорию республики распространится область повышенного атмосферного давления. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях -9..-11°С, максимальная днем 0..-5°С.