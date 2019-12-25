Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 декабря Облачно. Временами дожди. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха +2.. +7° С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Местами по городу туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром +4..+6° С, днем +4..+6° С, вечером +4..+6° С.

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▪ Опубликовано 25.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34471 | Новости в RSS.

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