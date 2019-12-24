Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 декабря

25 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачная погода. Временами дожди. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток +2..+7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

26 декабря скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Будет преобладать облачная погода. преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С.

27 декабря погоду в республике обусловят атмосферные фронты и более прохладные воздушные массы, распространяющиеся с северо-запада Европы. Прогнозируется преимущественно облачная погода. Временами осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в течение суток -2..+3°С.