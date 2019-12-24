Метеоновости
До конца текущей недели рост уровней воды на большинстве рек сохранится
По состоянию на 24 декабря на реках страны наблюдается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см и ровный их ход.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 1,1°С до 6,2°С.
До конца текущей недели рост уровней воды на большинстве рек сохранится, в связи с ожидаемым понижением температуры воздуха на отдельных участках рек возможно появление ледяных образований.
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▪ Опубликовано 24.12.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34467
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