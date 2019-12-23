Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 декабря

24 декабря погодные условия будут определять малоподвижные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди, по юго-западу в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +5..+10°С.

25 декабря территория республики будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь, местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток +1..+7°С.

26 декабря скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С, ночью при прояснениях до -2°С.