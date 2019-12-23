Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся по республике туманы в период с 10 час. 30 мин. до 13 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца дня 23 декабря. Видимость в туманах 100-500 м. Туманы сохранятся в ночные и утренние часы 24 декабря (вторник). Наблюдающийся по городу Минску туман сохранится до конца дня, в ночные и утренние часы 24 декабря (вторник). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.