Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 декабря Преобладание облачной погоды. Временами дожди. Местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +4.. +10°C. В Минске: временами дожди (вероятность осадков 80-90%). Утром местами по городу туман. Температура воздуха утром +4.. +5°C, днем и вечером +4.. +6°C.

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▪ Опубликовано 22.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34457 | Новости в RSS.

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