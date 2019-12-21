Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°C, по юго-западу до +11°C. в Минске: во второй половине дня местами по городу небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Утром слабый туман. Температура воздуха утром +3..+4°C, днем +4..+6°C, вечером +4..+5°C.

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▪ Опубликовано 21.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34455 | Новости в RSS.

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