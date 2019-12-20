Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0,2°С до 4,2°С

По состоянию на 20 декабря на Днепре, Соже, Западной Двине на участке Витебск — Полоцк, Немане у г. Столбцы, Березине у г. Борисов отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки. На притоке Западного Буга реке Мухавец у г. Брест в результате хозяйственной деятельности суточная интенсивность подъёма уровня воды составила 45 см. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии и Припяти наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

На Припяти у д. Черничи, её притоках реках Лань у д. Мокорово, Уборть у д. Краснобережье и притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец значения уровней воды опустились ниже многолетних минимальных уровней для этого времени года.

Ледяные образования в виде заберегов отмечаются лишь на Соже у г. Гомель, притоке Днепра канале Ивня-Бонда и водохранилище Красная Слобода. Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0,2°С до 4,2°С.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться небольшие колебания уровней воды.