Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 декабря Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня местами по республике сохранится туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+6, по юго-западу +7..+10. В Минске: без осадков. В утренние часы местами по городу сохранится слабый туман. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем +2..+4° С, вечером +1..+3°С.

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▪ Опубликовано 20.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34450 | Новости в RSS.

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