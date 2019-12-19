Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся по западу республики туманы, в период с 21 часа 19 декабря (четверг) до 03 часов 20 декабря (пятница), распространятся на большую часть территории страны и сохранятся до 10-12 часов 20 декабря (пятница). Видимость в туманах 100-500 м. По Минску: В период с 23 часов 19 декабря (четверг) до 03 часов 20 декабря (пятница) в Минске ожидается туман, который сохранится до 10-11 часов 20 декабря (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.