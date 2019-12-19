Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 декабря

20 декабря погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем +1..+6°С; по юго-западу ночью +2..+4°С, днем +7..+10°С. Атмосферное давление будет активно падать.

21 декабря скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юга Европы. Облачно с прояснениями. Местами по республике кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром по северо-востоку слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу до +10°С.

22 декабря погоду в стране обусловит система фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Прогнозируется облачная с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +3..+10°С.