Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 декабря Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В отдельных районах по юго-западу слабый туман. Ветер западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +1..+6°C. В Минске: без осадков. Ветер западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +3.. +4°C, днем +3..+5°C, вечером +1..+3°C.

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▪ Опубликовано 19.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34444 | Новости в RSS.

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