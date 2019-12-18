Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 декабря

19 декабря погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер западный умеренный до порывистого, ночью и утром местами по северо-востоку республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2, +4°С, максимальная днем +1 +6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

20 декабря погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Погода будет облачной с прояснениями и преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, местами, в основном по юго-западу, +1..+3°С, максимальная днем -2..+5°С, в юго-западных районах до +8°С.

21 декабря скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юга Европы. Прогнозируется облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу.