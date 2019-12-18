Прогноз погоды по Беларуси на день 18 декабря

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В первой половине дня на значительной части территории республики сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня по Витебской области порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +5 ..+11 °С. В Минске: без осадков. В первой половине дня местами по городу сохранится туман. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +5..+7° С, вечером +5..+7°С.