Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 17 декабря (вторник), наблюдающиеся местами по западу республики туманы, в период с 14 до 20 часов, распространятся на западную половину республики, а в ночь на 18 декабря (среда) на большую часть территории страны и сохранятся в первую половину дня. Видимость в тумане 100-500 м. В Минске сегодня, 17 декабря (вторник), в период с 14 до 20 часов ожидается туман, который сохранится ночью и в первую половину дня 18 декабря (среда).

Оранжевый уровень опасности.