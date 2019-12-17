Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 17 декабря (вторник), наблюдающиеся местами по западу республики туманы, в период с 14 до 20 часов, распространятся на западную половину республики, а в ночь на 18 декабря (среда) на большую часть территории страны и сохранятся в первую половину дня. Видимость в тумане 100-500 м. В Минске сегодня, 17 декабря (вторник), в период с 14 до 20 часов ожидается туман, который сохранится ночью и в первую половину дня 18 декабря (среда).
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▪ Опубликовано 17.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34439
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