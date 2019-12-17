Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 декабря

18 декабря погодные условия будет определять теплая воздушная масса, лишь ночью по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Прогнозируется Облачно с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и в первой половине дня на большей части территории республики туман. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня по Витебской области порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19-20 декабря погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Лишь ночью и утром 19 декабря по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается:

19 декабря облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах Витебской области небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный, ночью и утром по северо-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+7°С.

20 декабря облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5, местами, в основном по юго-западу, +1..+3°С, максимальная днем -2..+4°С, в юго-западных районах страны до +7°С.