Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 декабря

17 декабря погоду Беларуси будет определять теплая воздушная масса, по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

18 декабря сохранится влияние теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах Витебской области сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +3..+10°С.

19 декабря погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром в отдельных районах Витебской области сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+6°С.