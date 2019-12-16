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Погодные условия способствовали очищению водных объектов страны от ледяных образований
В истекший период (11-15 декабря) погодные условия способствовали очищению водных объектов страны от ледяных образований.
По состоянию на 16 декабря ледяные образования сохраняются лишь на притоке Сожа реке Беседь, водохранилище Красная Слобода и озере Червоное.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0,6°С до 3,4°С.
На большинстве рек отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки, обусловленный выпадением осадков.
В ближайшую пятидневку на водных объектах будет происходить дальнейшее очищение водных объектов от ледяных образований, в уровенном режиме рек будет преобладать рост уровней воды.
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▪ Опубликовано 16.12.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34433
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