Погодные условия способствовали очищению водных объектов страны от ледяных образований

В истекший период (11-15 декабря) погодные условия способствовали очищению водных объектов страны от ледяных образований.

По состоянию на 16 декабря ледяные образования сохраняются лишь на притоке Сожа реке Беседь, водохранилище Красная Слобода и озере Червоное.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0,6°С до 3,4°С.

На большинстве рек отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки, обусловленный выпадением осадков.

В ближайшую пятидневку на водных объектах будет происходить дальнейшее очищение водных объектов от ледяных образований, в уровенном режиме рек будет преобладать рост уровней воды.