Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 декабря Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +3 ..+8 °С. В Минске: без существенных осадков ( вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +2..+3° С, днем +3..+5° С, вечером +1..+3°С.

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▪ Опубликовано 16.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34432 | Новости в RSS.

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