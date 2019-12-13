Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 декабря
14 декабря погодные условия будет определять теплая влажная воздушная масса. Преобладание облачной погоды. Местами небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
15 декабря погодные условия будут определять системы фронтальных разделов, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+7°С.
16 декабря ночью и утром сохранится влияние фронтального раздела, уходящего на восток, днем погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Прогнозируется облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +2..+8°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 декабря»
▪ Опубликовано 13.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34426 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 декабря».