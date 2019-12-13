Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 декабря Облачно. Местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха 0..+4°С. В Минске: Небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность 60-70%). Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 декабря»

▪ Опубликовано 13.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34424 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 декабря».