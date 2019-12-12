Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 декабря

13 декабря погодные условия будет определять теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха в течение суток по стране в пределах от -1°С до +4°С. Атмосферное давление будет падать.

14 декабря ночью Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), Слабый туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха в пределах от -3°С до +4°С. Днем с юга Европы на территорию республики переместятся фронтальные разделы. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь) пройдут в большинстве районов страны. Ветер в основном южный порывистый. Максимальная температура воздуха в пределах от 0°С до +5°С, по юго-западу до +7°С.

15 декабря погодные условия будут определять системы фронтальных разделов, смещающиеся с Западной Европы. Прогнозируется облачно с прояснениями и на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах сгустятся туманы, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Минимальная температура воздуха по стране в пределах от -2°С до +4°С. Максимальная температура воздуха днем в пределах от +1°С до +7°С.