Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 декабря

12 декабря погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. Преобладание облачной погоды. Преимущественно по западной половине республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет падать.

13 декабря погодные условия в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы южных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+6°С.

14 декабря ночью Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем с юга Европы на территорию республики переместятся фронтальные разделы. Прогнозируется облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем 0..+5°С, по юго-западу до +7°С.