Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
По республике:Сегодня, 10 декабря (вторник), наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 17 до 21 часа, распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в течение суток 11 декабря (среда). Видимость в туманах 100-500 метров.
По Минску: Сегодня, 10 декабря (вторник), в период с 17 до 20 часа в Минске ожидается туман, который сохранится в течение суток 11 декабря (среда). Видимость в тумане 100-500 метров.
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▪ Опубликовано 10.12.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34414
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