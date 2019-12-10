Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике:Сегодня, 10 декабря (вторник), наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 17 до 21 часа, распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в течение суток 11 декабря (среда). Видимость в туманах 100-500 метров.

По Минску: Сегодня, 10 декабря (вторник), в период с 17 до 20 часа в Минске ожидается туман, который сохранится в течение суток 11 декабря (среда). Видимость в тумане 100-500 метров.

Оранжевый уровень опасности.