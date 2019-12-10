Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 декабря

11 декабря погодные условия будет определять теплая влажная воздушная масса. Погода будет облачной. Местами ожидаются небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, по северо-западу до -5°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

12-13 декабря погодные условия в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с побережья Черного моря, 13 декабря на западные районы страны с территории Украины переместится фронтальный раздел. Ожидается:

12 декабря облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

13 декабря облачно с прояснениями. Местами по республике, а днем в Брестской и Гродненской областях во многих районах кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3, максимальная днем -1..+6.